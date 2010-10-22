Эксперты называют допмаркировку мобильных телефонов коррупционной схемой

В Ассоциации предприятий бытовой техники и электроники (АПБТЭ) заявляют, что дополнительная маркировка мобильных телефонов, предложенная Нацкомиссией по вопросам регулирования связи (НКРС), чревата возможным применением коррупционных схем, и в результате приведет к подорожанию телефонов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

В сообщении отмечается, что ассоциация оценивает решение НКРС о введении дополнительной маркировки мобильных телефонов «как предварительно спланированную некоторыми чиновниками коррупционную схему, которая дает возможность уже определенному еще до проведения тендера производителю учетных марок получить государственный заказ и заработать значительные прибыли».

«Ведь сегодня нет потребности в дополнительном «средстве борьбы с контрабандой» мобильных телефонов, так как существующая в настоящее время система мониторинга IMEI-кодов мобильных телефонов оправдала себя как надежное и прозрачное средство учета этих устройств», - считают в ассоциации.

Как отметили в АПБТЭ, сегодня в соответствии с процедурой регистрации IMEI-кодов, предприниматели выполняют ряд требований и производят обязательные уплаты государственным органам власти.

В частности, предприятия на договорных принципах в соответствии с тарифами оплачивают услуги Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), связанные с подготовкой и выдачей разрешений на ввоз мобильных терминалов на таможенную территорию Украины. Предприятия также заранее платят средства УГЦР за услуги, связанные с подготовкой и выдачей разрешений на реализацию в Украине радиоэлектронных средств. В ассоциации акцентируют также, что разрешительные документы необходимо получать на каждый отдельный пункт реализации и оборудовать его компьютерной или другой техникой с доступом к сети Интернет (Согласно решению НКРС №1339 от 5.02.2009 г. «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств»). Кроме того, при таможенном оформлении терминалов предприятия платят ввозную пошлину и НДС.

И только после уплаты всех этих расходов за услуги государственных органов предприятия подают информационное сообщение о ввозе на таможенную территорию Украины терминалов и заявления о внесении в обобщенную базу данных IMEI-кодов в виде совокупности электронных файлов на носителях информации, согласно формату, который утвержден УГЦР.

«Именно поэтому участники рынка не видят смысл в дополнительных регулирующих функциях УГЦР, которые не изменяют существующую настроенную и прозрачную систему и не призваны приносить дополнительных поступлений в бюджет страны».

Кроме того, в ассоциации считают, что дополнительная маркировка может привести к неоправданному подорожанию мобильных телефонов для конечного потребителя. Причиной станет появление дополнительных расходов у производителей и импортеров, которые потребуются для оплаты труда рабочих на созданных дополнительных рабочих местах, приобретения оборудования для нанесения учетных марок на товары, увеличение складских затрат (период выдачи марок ориентировочно составляет две недели), поддержание системы учета использованных и др. марок, нанесение марок на товары, которые уже находятся в розничных магазинах. Все это приведет к росту срока обращения товаров, вмешательству проверяющих органов в хозяйственную деятельность компаний путем проведения дополнительных внеплановых проверок учета и использования марок.

Учитывая вышеупомянутое, Ассоциация бытовой техники и электроники обратилась с письмами к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, Председателю Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаилу БРОДСКОМУ и министру юстиции Украины Александру ЛАВРИНОВИЧУ с просьбой приостановить регистрацию решений НКРС № 465 и № 466 в Министерстве юстиции Украины и упразднить их в последующем.

Справка УНИАН. НКРС 14.10.2010 г. приняла решения № 465 «Об утверждении Изменений к Положению о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств» и № 466 «Об утверждении Изменений к Порядку реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», которые в установленном законодательством порядке направлены на государственную регистрацию в Министерству юстиции Украины.