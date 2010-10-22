«Укрзализныця» за 9 месяцев бесплатно перевезла более 230 тысяч детей-сирот и детей-инвалидов

Железные дороги Украины за девять месяцев этого года перевезли 230,2 тыс. детей-сирот и детей-инвалидов, что на 10 тыс. человек больше, чем за 9 месяцев 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, услугами перевозок воспользовались 90,2 тыс. детей-инвалидов (в прошлом году 89,4 тыс.) и 139,2 тыс. детей-сирот (в прошлом году 129,7 тыс.), остальные 0,8 тыс. (в прошлом году 0,5 тыс.) - дети погибших шахтеров и военнослужащих.

В ведомстве напоминают, что акция по бесплатной перевозке детей начата «Укрзализныцей» в 2000 году. Этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет, которые относятся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров.

Акция распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро-и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда.