ЮЗЖД на сегодня-завтра назначает дополнительные поезда

Учитывая повышенный спрос пассажиров, Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные поезда на 22 и 23 октября 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, на 22 октября назначены следующие дополнительные поезда: № 529/502 Киев — Львов, № 537/508 Киев — Львов, № 282/58 Киев — Симферополь,

№ 853/5510 Киев — Хмельницкий-Фастов. На 23 октября назначены следующие дополнительные поезда: № 282/542 Киев — Симферополь, № 219/5446 Киев - Львов — Жмеринка.