«Укравтохолдинг» за 9 месяцев сократил убыток на 82,7%

ООО «Украинский автомобильный холдинг» («Укравтохолдинг»), которое входит в корпорацию «Богдан», в январе-сентябре сократило чистый убыток на 82,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 12,677 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре "Укравтохолдинг" увеличил чистый доход на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 950,949 млн. грн., при этом сократил валовой доход (выручку) от реализации на 2,9% – до 1 млрд. 143,715 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования).

«Украинский автомобильный холдинг» имеет собственную сеть из 37 филиалов по всей территории Украины. Кроме того, компания работает с более чем 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежит компании Autoretail Holding Limited (Кипр).

2009 год Украинский автомобильный холдинг завершил с чистым убытком 63,959 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,310 млн. грн.