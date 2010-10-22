Минтранс поручил до 1 марта разработать Госпрограмму закрытия железнодорожных переездов

По поручению министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО будет разработана Государственная программа планового закрытия железнодорожных переездов. Соответствующий проект должна разработать Укрзализныця до 1 марта 2011.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Сегодня принято решение провести внеплановую проверку всех железнодорожных переездов с автобусным движением. До 12 ноября «Укрзализныця», Глававтотрансинспекция, Укравтодор совместно с Госавтоинспекцией должны провести эти внеплановые обследования и обеспечить безотлагательную ликвидацию выявленных недостатков», - сказал он. По словам министра, физически проконтролировать более 150 тысяч перевозчиков, из которых 33% имеют в своем распоряжении лишь одно транспортное средство, государство просто не имеет возможности.

В дальнейшем, подчеркнул К.ЕФИМЕНКО, начнется плановое закрытие железнодорожных переездов. «Речь идет о целом комплексе мероприятий: мы будем строить путепроводы, тоннели, изменять маршруты автотранспорта, чтобы они не проходили через железнодорожные переезды. Такая программа будет разработана на 10 лет вперед», - подчеркнул он.

Кроме того, до 12 декабря «Укрзализныця» вместе с Укравтодором, Глававтотрансинспекцией разработают проект Отраслевой программы безопасности движения на железнодорожных переездах и пешеходных переходах через пути железных дорог Украины на 2011-2015 годы.

Согласно сообщению, до 15 ноября министерством также будет доработан проект Государственной целевой программы по безопасности дорожного движения на 2011-2015 годы и представлен на рассмотрение МВД.

Министр подчеркнул, что сегодня есть полная поддержка всех инициатив Минтранссвязи со стороны парламентского комитета Верховной Рады Украины. «Это действительно кардинальная реформа безопасности за последнее время. У нас хватает сил и воли, чтобы ее реализовать", - подчеркнул он.