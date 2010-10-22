ПЖД открыла движение электропоездов по новому расписанию на модернизированном участке Симферополь - Севастополь

С 21 октября 2010 г. на модернизированном участке Симферополь - Севастополь Приднепровской железной дороге введено новое расписание пригородных пассажирских поездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, благодаря модернизации пути на данном участке электропоезда будут преодолевать расстояние между Симферополем и Севастополем за 1 час 40 мин. вместо более 2 ч.

Как напоминают на предприятии, модернизацию железнодорожной инфраструктуры на направлении Симферополь - Севастополь Приднепровская железная дорога начала в июне 2010 года с целью ускорения движения поездов, увеличения пропускной способности участка и повышения комфорта пассажиров.

Общая стоимость работ составила более 150 млн. грн. В ходе выполнения работ капитально отремонтировано 9 и построено 5 новых посадочных платформ на станциях Инкерман-1, Верхнесадовое, Сирень, Бахчисарай, Самохвалово, Почтовая, Чистенькая. Кроме того, построено 8 новых посадочных платформ на перегонах. Также на всех станциях участка капитально отремонтированы здания и сооружения.

Различными видами ремонта путейщики ПЖД отремонтировали 73,5 км пути. Заменено 19 комплектов стрелочных переводов на участке Симферополь - Севастополь и 24 комплекта стрелочных переводов на ст. Симферополь. Для повышения информированности пассажиров изготовлена и установлена вся необходимая визуальная информация, модернизировано освещение переездов и пассажирских платформ.

Как отмечают на дороге, значительный объем работ выполнен при строительстве второго пути на перегоне Симферополь - Чистенькая: проложено 6 км железнодорожного пути, он полностью электрифицирован и оборудован системой сигнализации и централизованного управления.

На вокзальном комплексе станции Севастополь приведены в надлежащее состояние все здания. Выполнен текущий ремонт теневых навесов на платформах, тротуарного покрытия на перроне и платформах, навесов, колонн и цоколя здания вокзала, приведены к нормам освещения перрон и платформы, выполнен ремонт фасадов зданий пригородных касс и багажного отделения, ремонт наружных мест отдыха, лестниц, дверей вокзала и ремонт фасада поста электрической централизации.