ЮЗЖД завтра отменяет некоторые электропоезда на направлении Киев - Фастов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров на то, что в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Васильков - Боярка 23 октября отменены некоторые электропоезда и назначены новые маршруты следования.

Как сообщает пресс-служба дороги, отменяются поезда: №6015 Киев-Пассажирский - Фастов, №6013 Киев-Пассажирский - Фастов, №6036 Фастов - Киев-Пассажирский, №6040 Фастов - Киев-Пассажирский. При этом назначаются: поезд №6013 Киев-Пассажирский - Боярка и №6050 Боярка - Киев-Пассажирский

Юго-Западная железная дорога призывает внимательно слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.