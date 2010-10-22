Украинцы летают все больше. Пассажиропотоки выросли на 11,7%

Объемы пассажиропотоков через украинские аэропорты за январь-сентябрь 2010 года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 7 млн. 896,9 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, почтовые и грузовые потоки за отчетный период выросли на 3,5% – до 29,3 тыс. тонн.

За девять 2010 года в целом украинскими авиакомпаниями перевезено 4 млн. 695,6 тыс. человек, что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Более чем на 20% выросло количество пассажиров на международных линиях – до 3 млн. 962,1 тыс. человек, из них регулярными рейсами перевезено 2 млн. 259,6 тыс. человек (на 21,5% больше).

Также за прошедшие три квартала текущего года положительную динамику продолжают демонстрировать объемы перевозок почты: с января по сентябрь этого года перевезено 1,6 тыс. тонн, что 23,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, за 8 месяцев 2010 года объемы пассажиропотоков через украинские аэропорты выросли на 10,7%, а почтогрузопотоков в аэропортах – на 4,5%. Всего услугами отечественных аэропортов за 8 месяцев т.г. воспользовались 6 млн. 775,1 тыс. человек.