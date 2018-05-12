Отмена лицензирования на туррынке: какие риски ждут любителей путешествий…

Отмена лицензирования на туррынке: какие риски ждут любителей путешествий…

16:35, 22 октября 2010
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ВР приняла закон, который сокращает перечень видов деятельности, подлежащих  лицензированию. Коснется это и туризма. Данное нововведение несет ряд рисков, считают эксперты. Что должен знать любитель путешествий...

Верховная Рада приняла закон, сокращающий перечень видов деятельности, которые будут подлежать лицензированию ("О внесении изменений в некоторые законодательные  акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности" №6696, принят 19 октября, находится на подписи Президента). Как отмечают сторонники документа, его цель – снять ряд ограничений, которые мешают развитию предпринимательства. По мнению же экспертов ЮК "Jurimex", с учетом того, что большинство видов деятельности, которые исключены из «разрешительного» перечня, должны осуществляться профессиональными субъектами и отвечать лицензионным условиям, которые им ставились, то нововведение, прежде всего, негативным образом отразится на качестве товаров и услуг, которые в результате получит потребитель.

***Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности" внесены изменения в некоторые статьи Закона "О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности". Они коснулись статьи 9, содержащей  перечень всех видов хозяйственной деятельности, которые уже не  подлежат лицензированию:

поиск полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых из месторождений, которые имеют общегосударственное значение и включены в Государственный фонд месторождений полезных ископаемых; деятельность туристических агентств; деятельность таможенного перевозчика;  разработка, производство, использование, эксплуатация, сертификационные испытания, тематические исследования, экспертиза, ввоз, вывоз криптосистем и средств криптографической защиты информации; разработка, производство, сертификационные испытания голографических защитных элементов; разработка, производство, внедрение, обслуживание, исследование эффективности систем и средств технической защиты информации, предоставление услуг в области технической защиты информации; пересылка почтовых переводов, простых и регистрированных писем, почтовых карточек, бандеролей и посылок массой до 30 килограммов; физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность; деятельность по подготовке спортсменов к соревнованиям по разным видам спорта, признанных в Украине; проектирование, строительство новых и реконструкция существующих мелиоративных систем; производство, сохранение племенных (генетических) ресурсов; производство пестицидов и агрохимикатов (только регуляторов роста растений) и др.

Также появились новые виды хозяйственной деятельности, которые теперь подлежат лицензированию: деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством охраны здоровья Украины. 

Если раньше лицензированию подлежали перевозки в независимости от характера груза, то теперь лицензируются  только перевозки опасных грузов.

Относительно лицензирования деятельности,  связанной с  выпуском  и проведением лотерей, то соответствующие положения вступают в силу со дня отмены моратория на выдачу лицензий на осуществление данного вида  деятельности.

Упростилась сама процедура лицензирования. Если раньше к заявлению о выдаче лицензии  надо было прилагать копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности или копию справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, засвидетельствованную нотариально или органом, который выдал оригинал документа, то сегодня - только выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В нашем случае речь пойдет о турагентствах, деятельность которых также не будет подлежать лицензированию. Приверженцы нововведения, приводя опыт ряда стран Европы и России, отмечают, что это даст толчок развитию туристического рынка и упростит ведение бизнеса, поскольку облегчит доступ к нему большего количества субъектов предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, отмена лицензии несет ряд рисков как для субъектов туристической деятельности, так и для туристов. Так, лицензия определенной мерой дисциплинировала турагентов, являлась сдерживающим фактором в плане злоупотреблений и нарушений закона. Кроме того, ее наличие свидетельствовало, что на рынке работает субъект, который имеет специальное образование, определенный опыт, имидж и отвечает организационным требованиям, что придает уверенности туристу в том, что он получит качественные услуги.

А лицензионный реестр является открытым и доступным для широких масс, что дает возможность каждому туроператору или туристу проверить наличие лицензии у субъекта, к которому он обратился, и получить информацию, было ли в свое время аннулировано разрешение и за какие нарушения.

Риски для туристов

Хотя турагенты осуществляют посредническую деятельность по реализации туристического продукта и туристических услуг других субъектов этой сферы,  все-таки  формально все риски и ответственность ложатся на плечи туроператоров. Вместе с тем, Закон "О туризме" устанавливает ряд обязанностей турагентов. В частности, турагент для заключения договора с туристом обязан предоставить последнему информацию об основных требованиях для оформления выездных/въездных документов (паспорт, разрешение (виза) на въезд/выезд в страны временного пребывания), в том числе, относительно сроков их оформления; медицинских предостережений (противопоказания из-за определенных заболеваний, особенностей физического состояния (физические недостатки) и возраста туристов); данные туроператора (его местонахождение и почтовые реквизиты, наличие лицензии, сертификатов соответствия и другую информацию согласно законодательству, а также размер финансового обеспечения туроператора или турагента на случай его неплатежеспособности или невозможности (банкротства) и кредитное учреждение, которое предоставило такое обеспечение).

Чтобы предоставлять такую информацию, турагент должен, по крайней мере, знать, где ее найти, иметь доступ к информресурсам консульств, располагать информацией об особенностях каждой страны мира, и т.п., поэтому в этих целях предусмотрено, что руководитель турагента должен иметь специальное образование в области туризма или опыт работы. Кроме того, турагент обязан проверить у туриста  наличие медицинского страхования и страховки от несчастного случая на все время путешествия, а в случае его отсутствия обеспечить такое страхование самостоятельно (или через туроператора).

Отмена  лицензии приведет к тому, что на рынок туризма будет допущен любой субъект предпринимательской деятельности (от квалифицированной  кампании до продавца на рынке), проверить квалифицированность и порядочность которого не будет возможности.

Таким образом, турист не сможет быть уверенным, что ему предоставлена достоверная информация о туре, визовых, таможенные правилах, правилах пересечения государственной границы, а также будет ли ему возмещен вред, причиненный предоставлением недостоверной или неполной информации.

Риски для туроператора

Отсутствие лицензии у турагента лишает туроператора возможности проверить его профпорядочность и репутацию на рынке. Это приведет к тому, что на туроператора будет возлагаться  ответственность за ошибки и непрофессионализм турагентов, поскольку последние  заключают договоры от имени туроператора, а отношения возникают непосредственно между туроператором и туристами.

Кроме того, отмена лицензирования турагентской деятельности предоставит возможность доступа на рынок мошенникам, которые, используя имидж туроператора, его информационные и рекламные материалы, будут обманывать туристов, обогащаясь при этом. Поскольку лицензия выдавалась с учетом адреса турфирмы, заинтересованное лицо могло проверить его фактическое наличие. С нововведением любой субъект сможет использовать фиктивный адрес или просто размещать своего человека в общедоступном месте, а после получения средств за тур найти его будет невозможно.

Таким образом, чтобы свести к минимуму все риски, которые могут возникнуть в связи с отменой лицензии для турагентов, целесообразно на государственном уровне внедрить другую систему защиты,  наподобие Единого реестра туристических агентств или их сертификации.

Зоряна Топорецкая, старший юристЮК "Jurimex"

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