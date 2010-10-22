Российские операторы дешевый роуминг компенсируют увеличением тарифов

Операторы «большой тройки» намерены повысить тарифы на телефонные переговоры. Таким образом они компенсируют потери от снижения расценок на роуминг. Об этом 22 октября пишет газета «Труд», сообщает k2kapital.

По данным издания, снижение расценок на роуминг, которое произойдет с 1 декабря, отразится на всех абонентах сотовых компаний. Фактически, за тех, кто будет пользоваться более дешевым роумингом, заплатят остальные абоненты.

«Компании компенсируют убытки от международной связи тем, что повысят стоимость локальных разговоров», - убежден ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Напомним, поручение ФАС о проверке механизма ценообразования на услуги роуминга, который используют МТС, «Билайн» и «МегаФон», дал премьер Путин. Проверка показала, что цены на роуминг у российских операторов существенно выше, чем в ЕС. В результате, под давлением ФАС, операторы объявили о добровольном снижении расценок.

В частности на 50 процентов снизят тарифы на услуги голосового роуминга, а отправка сообщений в зарубежные страны подешевеет на 60 процентов.