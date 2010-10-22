Минтранссвязи выступает за повышение требований к подготовке водителей к работе

Для обеспечения должного уровня качества и безопасности услуг по автоперевозкам Министерство транспорта и связи Украины инициирует введение практики специальной профессиональной подготовки и допуска к работе водителей, работающих на рынке перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, это указано в решении внеочередной коллегии МТСУ по вопросам повышения безопасности на транспорте.

Согласно сообщению, общие требования к рынку услуг автомобильного транспорта (требования к организации рынка транспортных услуг, требования к водителям, их функции, круг профессиональных вопросов, которые должны знать и уметь решать водители автотранспорта общего пользования) законодательно определены целым рядом ныне действующих нормативных актах. Однако в Украине отсутствует какая-либо государственная система допуска водителя к работе на автотранспорте общего пользования, которая бы гарантировала наличие у водителя необходимых знаний для выполнения своих профессиональных обязанностей, которые уже определены законодательно.

Как отметил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, качественное изменение системы подготовки участников дорожного движения всех категорий и развитие профилактической деятельности, направленной на формирование законопослушных граждан, садящихся за руль, является одним из основных приоритетов Государственной программы повышения безопасности дорожного движения.

Согласно этой инициативе Минтранссвязи, с водителями в Украине будет проводиться образовательно-разъяснительная работа, чтобы в результате они получили специальные знания и на их основе допуск к работе.

По результатам проведенного обучения водители, занимающиеся перевозкой пассажиров, должны иметь сертификат о профессиональной компетентности. Этот сертификат будет удостоверять начальную квалификацию водителя, а также повышение его квалификации.

Справка УНИАН. Повышение квалификации водителей транспортных средств для оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20 мая 2009 г. №487 и приказу Министерства транспорта и связи «Об утверждении Порядка повышения квалификации водителей транспортных средств для оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов».