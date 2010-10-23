В Киеве запущена первая очередь Подольского моста

Сегодня в Киеве была запущена в эксплуатацию первая очередь Подольского мостового перехода через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, открыто движение по Набережно-Крещатицкой эстакаде и Гаванскому мосту в оба направления.

На торжественной церемонии по случаю введения в эксплуатацию первой очереди объекта присутствовал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который поблагодарил руководство и сотрудников публичного акционерного общества «Мостобуд» за строительство объекта с опережением графика.

«Хочу вас поздравить с очередным приятным событием в нашей с вами жизни – открытием этого сооружения… Я прежде всего хотел бы поблагодарить наших строителей, которые работали в три смены, очень напряженно и ответственно, понимая, что решение этой задачи облегчит жизнь наших киевлян», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что в апреле поставил задачу мостостроителям ввести в эксплуатацию первую очередь мостового перехода в октябре, и эта задача успешно выполнена. «Вот октябрь - и она завершена. Мы с вами вместе показали, что можем сдерживать свое слово. И это далеко не последний объект в Киеве, который мы сдадим до конца года», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что вторую очередь Подольского мостового перехода – от улицы Набережно-Крещатицкой до проспекта Ватутина - планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года, а полностью завершить объект - в 2013 году.

Также Н.АЗАРОВ вручил знаки отличия правительства лучшим сотрудникам ПАО «Мостобуд».

Справка УНИАН. Работы по строительству Подольского мостового перехода через Днепр начались в 1993 году, однако в 1994-м были приостановлены. Возобновление работ произошло в 2003 году.

Ожидается, что после окончания строительства длина мостового перехода от улицы Межигорской до бульвара Перова составит 7,04 км, проектная пропускная способность – 60 тысяч автомобилей в сутки.

Мостовой переход рассчитан на одновременное движение автотранспорта по 6-ти полосам и метро. Сметная стоимость объекта – 9,1 млрд. грн.

Движение по Гаванскому мосту в оба направления существенно облегчает транспортное сообщение жилых районов Оболонь, Выгуривщина, Троещина с центральной частью столицы.