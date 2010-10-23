Развязку на Московской площади сдадут в эксплуатацию к 15 декабря

Руководство Публичного акционерного общества «Мостобуд» обещает завершить строительство новой транспортной развязки на Московской площади столицы к 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета «Мостобуда» Владимир ПРОДИВУС после запуска в эксплуатацию первой очереди Подольского мостового перехода через Днепр.

«В ближайшее время в Киеве будет открыто сквозное движение на Московской площади, а к 15 декабря планируется полностью сдать в эксплуатацию эту транспортную развязку», - сказал он.

В.ПРОДИВУС подчеркнул, что сегодня власть уделяет большое внимание завершению строительства и реконструкции инфраструктурных проектов – обеспечивает необходимое финансирование и контролирует при этом сроки выполнения работ. В таких условиях компания готова проводить строительные работы даже с опережением графика.

«При сохранении стабильности финансирования «Мостобуд» готов в сроки и даже раньше сдавать в эксплуатацию все запланированные объекты», - подчеркнул В.ПРОДИВУС.

Он отметил, что самое сложное время для предприятий мостостроения прошло.

«Мы почувствовали, что время безответственных обещаний прошло. У нынешней власти слова не расходятся с делом. Самое трудное время для отечественного мостостроения было с конца прошлого года до мая текущего. 7-8 месяцев вообще не было реального финансирования. Я благодарен работникам компании, которые с пониманием отнеслись к трудностям кризиса, выдержали все и остались с нами», - отметил председатель набсовета «Мостобуда».

Он подчеркнул, что в конце апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ лично ознакомился с положением дел на всех инфраструктурных долгостроях. По всем объектам были приняты конкретные решения относительно введения их в эксплуатацию, установлены реальные и сжатые сроки пуска, высокие требования к качеству и обеспечено адекватное финансирование.

«Мы видели: руководство страны жестко контролирует расходование каждой бюджетной копейки и одновременно помогает строителям», - сказал В.ПРОДИВУС.

При этом он напомнил, что уже возобновлено строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье и других инфраструктурных объектов.

В.ПРОДИВУС также подчеркнул, что возможности компании позволяют строить объекты в соответствии с международными стандартами. «Гарантия построенных «Мостобудом» объектов при соответствующей эксплуатации и обслуживании составляет 100 лет», - подчеркнул председатель набсовета ПАО «Мостобуд».

Как сообщал УНИАН, введение новой транспортной развязки на Московской площади увеличит пропускную способность транспортного узла в 1,5 раза - до 12 тысяч автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в районе развязки. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района Кинва и прилегающих районов, так и для транзитного транспорта.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.