В Киеве открыто автомобильное движение по Набережно-Крещатицкой эстакаде и Гаванскому мосту в обоих направлениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА, это обеспечит существенное уменьшение заторов по Набережно-Крещатицкой улице, а также обеспечит возможность открытия полноценного двустороннего движения по Набережно-Рыбацкой дороге и мосту через вход в Гавань.

А.ПОПОВ сообщил, что движение автомобилей по Гаванскому мосту в оба направления сократит транспортное соединение жилищных массивов Оболонь и Выгуровщина-Троещина с центральной частью города на 4 км.

По его словам, завершение 2-й очереди Подольского мостового перехода планируется к "Евро-2012".

Стоимость этих работ составляет 2,3 млрд. грн., общая стоимость работ и полноценное завершение обойдется в 9 млрд. грн.. после запуска 3-й очереди.

Длина эстакады 318 м, пропускная способность 1,7 тыс. автомобилей в час.