В Киеве открыто движение по Гаванскому мосту

В Киеве 23 октября была запущена в эксплуатацию первая очередь Подольского мостового перехода через Днепр - открыто движение по Набережно-Крещатицкой эстакаде и Гаванскому мосту в оба направления. Это существенно разгрузит транспортные магистрали, соединяющие Оболонь, Троещину и Выгуривщина с центром столицы. Кроме того, путь станет короче на 4 км. Если раньше в этом направлении могло одновременно проезжать 8-9 тыс машин в час, то с сегодняшнего дня – 14 тыс.

На торжественной церемонии по случаю открытия движения присутствовал премьер-министр Украины Николай Азаров. Он порадовался за киевлян и поблагодарил руководство и сотрудников Публичного акционерного общества «Мостобуд» за строительство объекта с опережением графика.

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить наших строителей, которые работали в три смены, очень напряженно и ответственно, понимая, что решение этой задачи облегчит жизнь наших киевлян», - отметил Н.Азаров.

Вторую очередь мостового перехода – от ул. Набережно-Крещатицкой до пр. Ватутина, планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года - к проведению «Евро 2012», а полностью завершить объект - к 2013 году.

Работы по строительству Подольского мостового перехода через Днепр начались в 1993 году, однако в 1994 были приостановлены. Возобновление работ произошло в 2003 году. Ожидается, что после окончания строительства длина мостового перехода от ул. Межигорской до бул. Перова составит 7,04 ка, проектная пропускная способность – 60 тыс. автомобилей в сутки. Мостовой переход рассчитан на одновременное движение автотранспорта по 6-ти полосам и метро. Сметная стоимость объекта – 9,1 млрд грн.

В Киеве это первая монолитная эстакада, а в Украине – первая, построенная отечественной компанией. Ее преимущества в том, что при строительстве не использовались ни металлические ни железобетонные опорные балки. Сейчас компанию «Мостобуд» приглашают в Минск для строительства подобных сооружений.

Председатель набсовета «Мостобуда» Владимир Продивус заверяет, что возможности компании позволяют строить объекты в соответствии с международными стандартами и с гарантией на 100 лет. Он говорит, что с приходом новой власти сложные времена для мостостроителей закончились. «Мы почувствовали, что время безответственных обещаний прошло. У нынешней власти слова не расходятся с делом», - сказал он. Началось регулярное финансирование объектов и налажен контроль за использованием средств. При сохранении стабильности финансирования «Мостобуд» готов в сроки и даже раньше сдавать в эксплуатацию все запланированные объекты.

«Мостобуд» обещает завершить строительство новой транспортной развязки на Московской площади столицы к 15 декабря. Компания продолжает строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье и реализацию других инфраструктурных объектов.

*** Публичное акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – Мост метро, мост имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный мосты, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.

Сергей Куцый

Фото Александра Синицы (УНИАН)