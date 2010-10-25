Аэропорты Крыма увеличили перевозки пассажиров

За январь-сентябрь 2010 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 712,5 тыс. человек, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе-сентябре т.г. количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 350,9 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, возросло на 13,7% – до 361,6 тыс. человек.

С начала года из аэропортов автономии отправлено 179,3 тонны грузов, прибыло – 439,5 тонн, что на 2,6% и в 2,8 раза соответственно больше, чем за январь-сентябрь 2009 года.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении. По сравнению с январем-сентябрем 2009 года этот показатель уменьшился на 37,3% и составил 3,1 тыс. тонн.