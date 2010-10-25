Реконструкция аэропорта «Донецк» завершится в октябре. Основная часть

В октябре этого года будет выполнена основная часть работ по реконструкции всего аэродромного комплекса аэропорта «Донецк»: взлетно-посадочной полосы с рулежными дорожками и перронами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По словам начальника СУ-6 ООО «Дорожное строительство «Альтком», которое проводит работы, Романа ПИВТОПАКА, на строительстве новой взлетно-посадочной полосы ГП "Международный аэропорт “Донецк” завершается второй, стратегически важный этап работ.

Как отмечается в сообщении, выполнение первого и второго этапов работ позволит начать в этом году процедуру сертификации новой взлетно-посадочной полосы, которая продлится около полугода, после чего можно будет ввести полосу в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением от 7 апреля т.г. №821-р утвердил общую сметную стоимость строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Донецк» на уровне 1 млрд. 823 млн. 907,936 тыс. грн., что почти в 1,9 раза больше, чем было утверждено Кабмином в 2008 году (972 млн. 747,7 тыс. грн.). В частности, стоимость строительно-монтажных работ утверждена на уровне 1 млрд. 337 млн. 591,578 тыс. грн., оборудования – 114 млн. 671,123 тыс. грн., другие расходы – 371 млн. 645,235 тыс. грн.

Согласно документу, из общей суммы на 1 января 2010 г. было выполнено работ на 895 млн. 223,66 тыс. грн. (строительно-монтажных работ – на 612 млн. 900,121 тыс. грн.). Подрядчик на выполнение работ стоимостью 847 млн. 030,657 тыс. грн. будет определен по результатам тендера (строительно-монтажные работы).

При этом откорректированным титулом строения площадь ВПП увеличена с 240 до 260,8 тыс. кв. м, площадь магистральной рулежной дорожки – с 92 до 110,1 тыс. кв. м. Завершение сроков строительства документом перенесено с 2009 на 2011 год.

Напомним, строительство началось в 2007 году.

Для ведения строительства будут использоваться средства государственного бюджета при условии софинансирования объекта за счет средств областного бюджета.

Генподрядчик строительства – ООО «Путевое строительство «Альтком» (Донецк), поставщик оборудования – компания «N.V. ADB S.A.» (Королевство Бельгия).