Одесский припортовый за 9 месяцев увеличил убыток в 2,2 раза

ОАО “Одесский припортовый завод” за 9 месяцев 2010 года увеличил чистый убыток в 2,2 раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 147,328 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За январь-сентябрь т.г. чистый доход компании увеличился на 60,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2 млрд. 425,217 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась на 74% - до 66,713 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

«Одесский припортовый завод» завершил 2009 год с убытком 2,444 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль составляла 796,977 млн. грн.