Херсонский судостроительный завод передал накатное судно грузинскому заказчику

ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ) передал грузинскому заказчику накатное судно типа RO-RO "Conro-Trader".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, спущенное на воду судно предназначено для перевозки железнодорожных вагонов и может принять на борт одновременно 28 грузовых вагонов или 35 железнодорожных цистерн. Длина судна составляет 109,04 м, ширина – 22 м, высота борта – 7,7 м, максимальная осадка – 4,25 м, водоизмещение – 6968 куб. м.

После проведенной на ХСЗ модернизации были изменены основные характеристики судна, в частности, в результате изменений в кормовой и средней (грузовой) частях сформирована новая часть корпуса корабля.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод основан в 1951 году. Основными видами деятельности предприятия являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций, обработка металла.

В 2004 году группа компаний "Смарт" приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В 2008 году инвестиционная компания "Смарт-холдинга" Energees Investments получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций ХСЗ.

На данный момент на ХСЗ в стадии строительства находятся речные танкеры проектов "VEKA 125" и "CT 707". Всего – 14 судоремонтных контрактов.