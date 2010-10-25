«Укрзализныця» за 9 месяцев получила 26,6% компенсации за перевозку льготников

За 9 месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 400,34 млн. грн., при этом получено 106,408 млн. грн. компенсации, что составляет 26,6% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, льготных перевозок, заказчиками которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 254,384 млн. грн., а получено компенсаций 76,570 млн. грн. (30,1%).

Как отмечают в «Укрзализныце», также сложной остается ситуация с финансированием перевозок студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами перевезено студентов на сумму 118,935 млн. грн., а получена компенсация в размере 28,987 млн. грн. (24,4%).

В ведомстве отмечают, что наихудшая ситуация с финансированием сложилась в перевозке детей в возрасте от 6 до 14 лет. За такие перевозки компенсации не получены вообще, тогда как железными дорогами перевезено детей на 26,183 млн. грн.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.