«Хюндай» поставит в Украину около 200 автомобилей к Евро-2012

ООО «Хюндай Моторс Украина», которая входит в состав корпорации «Богдан», к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года поставит в Украину около 200 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

Как отметил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, автомобили «Хюндай» будут обслуживать все официальные мероприятия Евро-2012. В частности, ими будут пользоваться целевые группы УЕФА, участники, партнеры, гости.

«Быть официальным поставщиком автомобилей УЕФА – это больше, чем быть просто спонсором, ведь транспорт, без преувеличения, играет ключевую роль в организации турнира», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Первые шесть автомобилей «Хюндай» были переданы Украине сегодня.