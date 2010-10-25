Объем авторынка Украины в 2011 году увеличится на 25-30% - участник рынка

Президент Корпорации "Богдан" Олег СВИНАРЧУК прогнозирует, что объем автомобильного рынка Украины в 2011 году увеличится на 25-30%, по сравнению с 2010 годом, – до 180-200 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

При этом О.СВИНАРЧУК добавил, что росту автомобильного рынка Украина будет способствовать большая ликвидность банков, которые вынуждены будут снижать процентные ставки за пользование кредитами.

Также О.СВИНАРЧУК прогнозирует, что восстановление авторынка после кризиса начнется с 2013 года и в 2015-2016 гг. объем автомольного рынка Украины может выйти на уровень 2007-2008 гг.

Как сообщал УНИАН, президент Корпорации "Богдан" О.СВИНАРЧУК прогнозировал, что объем автомобильного рынка Украины в 2010 году сократится на 10-15%, по сравнению с 2009 годом – до 140-150 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» и др.