Компания ВОЛЯ провела в Киеве акцию «Школьные парки – вместо бумажных счетов»

В рамках долгосрочной программы компании по ресурсосбережению компания ВОЛЯ провела акцию «Школьные парки – вместо бумажных счетов». Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина Сигда.

По ее данным, в начале учебного года сотрудники компании предложили руководству ряда школ, где учатся их дети, посадить школьные парки. Деревья для создания таких зеленых оазисов ВОЛЯ закупила на средства, сэкономленные благодаря постепенному переходу киевлян на электронные счета и электронные системы оплаты.

По заказу компании белоцерковский дендропарк «Александрия» подготовил 200 саженцев деревьев и декоративных кустарников. В минувшую пятницу команда, состоящая из сотрудников ВОЛИ, учителей и школьников, высадила рядом с детским садом и девятью школами жилых массивов Троещины, Оболони и Дарницы небольшие парки, в которых теперь растут рябина, береза, липа, яблоня, ель, сирень, спирея и самшит.

Как отметила А.Сигда, акция стала «логическим продолжением долгосрочной программы компании по ресурсосбережению» - ведь одна тонна сэкономленной бумаги спасает 17 деревьев.

В этом году ВОЛЯ проводит активную информационную кампанию по популяризации электронных систем оплаты, которая предполагает переход к электронным счетам и одновременный отказ от счетов бумажных, которые высылаются абонентом по почте. В компании считают, что Интернет как инструмент открыл широкие возможности для энерго- и ресурсосбережения, а также экономии затрат в целом. В следующем году в компании рассчитывают, как минимум, удвоить число абонентов, которые отказываются от бумажных счетов в пользу электронных и используют электронные платежные системы.

Поэтапная комплексная программа ВОЛИ по экономному использованию ресурсов официально стартовала в 2008 году, хотя многие ее принципы применялись в компании со дня ее создания. Одно из направлений, непосредственными участниками которого являются также абоненты, это постепенный переход к электронным счетам и полностью интерактивному управлению услугами, включая пополнение лицевых счетов в режиме онлайн.

По данным А.Сигды, с начала года в Киеве увеличилось число абонентов, которые отказались от бумажных счетов в конвертах – в пользу электронных, проставив соответствующую пометку на своем Портале абонента. Они пополняют лицевые счета через платежные терминалы или же онлайн-системы.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.