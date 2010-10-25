Гендиректором Харьковского метрополитена назначен Карамшук

Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» назначен Михаил КАРАМШУК, который до этого времени исполнял обязанности руководителя предприятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение в присутствии коллектива метрополитена сегодня подписал и.о. Харьковского городского председателя, секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

Контракт с М.КАРАМШУКОМ подписан сроком на три года.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в ДТП погиб генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Сергей Мусеев.