Гендиректором Харьковского метрополитена назначен Карамшук
16:10, 25 октября 2010Транспорт/Связь
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Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» назначен Михаил КАРАМШУК, который до этого времени исполнял обязанности руководителя предприятия.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение в присутствии коллектива метрополитена сегодня подписал и.о. Харьковского городского председателя, секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.
Контракт с М.КАРАМШУКОМ подписан сроком на три года.
Как сообщал УНИАН, 25 августа в ДТП погиб генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Сергей Мусеев.
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