В Николаевской области 18-летняя девушка ночью украла из вагона свыше полутонны угля

В Николаевской области на станции Колосивка Одесской железной дороги 18-летняя девушка ночью за три часа украла из железнодорожного вагона и перенесла в лесопосадку свыше полтонны угля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, девушку задержали работники линейного отдела милиции во время очередного "рейда ".

Свои действия она объяснила тем, что, не имея работы, решила украсть уголь, часть из которого хотела продать, а часть использовать для собственных нужд.

Похищенный уголь возвращен железной дороге, а в отношении правонарушительницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.