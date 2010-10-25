В Донецкой области за 9 месяцев перевозка автотранспортом грузов выросла на 25%

В Донецкой области за январь-сентябрь текущего года перевозка автомобильным транспортом грузов (на коммерческой основе) выросла на 25% и достигла 27,8 млн. тонн, а перевозка пассажиров – на 0,7% и достигла 398 млн. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, в Донецкой области важное место в транспортном комплексе всегда занимал автомобильный транспорт, который отличается мобильностью и является весьма удобным в использовании – в регионе на него приходится 60% перевозимых грузов и 59% пассажирских перевозок.