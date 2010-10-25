В Харьковской области за 9 месяцев объем услуг почты и связи уменьшился на 1%

В Харьковской области объем реализации всем потребителям услуг почты и связи по итогам января-сентября 2010 года сократился на 1% - до 1426,9 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление статистики в Харьковской области.

По данным облстата, в частности, за этот период населению реализовано услуг почты и связи на 683,2 млн. грн. Рост объемов предоставленных услуг колеблется в пределах от 100,8% (сельская телефонная связь) до 132,7% (компьютерная связь).

В статуправлении отмечают, что на 32,8% вырос спрос на предоставление доступа к сети «Интернет» (в том числе, населению – на 67,8%), на IP-телефонию – в 13 раз. При этом сократились объемы услуг по таким видам телефонной связи: междугородной (включая международную) – на 14,3% и городской – на 1,7%.

В январе-сентябре 2010 года наибольшая доля из общей суммы доходов приходилась на услуги мобильной – 49,5% или 707 млн. грн. (в том числе, населению – 34,2%, или 233,6 млн. грн.), междугородной (включая международную) – 8,9%, или 126,8 млн. грн. (населению – 10,2%, или 69,5 млн. грн.), городской – 14,8%, или 210,7 млн. грн. (населению – 22,0%, или 150,0 млн. грн.) телефонной связи.