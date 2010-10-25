Крюковский вагоностроительный завод передал Киевскому метро пятый состав метро

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавской обл.) 25 октября поставило коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» пятый в 2010 году состав метро из 5 вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крюковского вагоностроительного завода.

Отмечается, что поезд, состоящий из вагонов моделей 81-7021 и 81-7022, прошел испытания.

Согласно сообщению, 4-5 ноября пройдут совещание Международной Ассоциации «Метро» и празднования по случаю 50-летия КП «Киевский метрополитен». В рамках мероприятий руководителям и ведущим специалистам метрополитенов стран СНГ в электродепо «Харьковское» презентуют натурные образцы продукции: серийные вагоны метро с приводом постоянного тока, опытные вагоны с асинхронным тяговым приводом, эскалаторы, запчасти для метро.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук.