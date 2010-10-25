Южная дорога увеличила объем грузоперевозок за 9 месяцев на 13,3%

Южная железная дорога за 9 месяцев этого года на 13,3% увеличила объем грузоперевозок против прошлогоднего показателя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, об этом поинформировал начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК на селекторном совещании по итогам работы дороги за девять месяцев этого года и задачам по выполнению установленных заданий четвертого квартала т.г. в целом.

Особое внимание было уделено вопросам выполнения нормативов по охране труда и требований безопасности движения поездов и автотранспорта, в частности, на железнодорожных переездах.

На совещании была детальным образом рассмотрена и производственно-финансовая деятельность ЮЖД. В.ОСТАПЧУК отметил положительную динамику наращивания грузооборота. По его данным, план грузоперевозок обеспечен на уровне 109,7%, рост к аналогичному периоду 2009 года – 13,3%.

Также наметилась позитивная тенденция роста в секторе пассажирских перевозок - к уровню 2009 года пассажирооборот на дороге возрос на 3,2%, план перевыполнен на 3%, отметил руководитель.