Лоцманы «Дельта-лоцман» завели в порт Южный панамское судно для загрузки

22 октября 2010 года лоцманы ГП «Дельта-лоцман» завели в акваторию Морского торгового порта «Южный» панамское судно для загрузки железорудным концентратом (ЖРК).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Дельта-лоцман».

Балкер «ELEFTHERIA K» имеет длину 297 м, ширину – 50 м, высоту борта – 26,70 м, дедвейт – 214,263 тыс. тонн.

Предполагается, что на борт судна «ELEFTHERIA K» загрузят более 100 тыс. тонн железорудного концентрата, дозагрузку планируют осуществить на внешнем рейде порта.

Справка УНИАН. ГП «Дельта-лоцман» создано с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северо-Западной части Черного моря. Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровский лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай - Черное море», лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины. Кроме того, в функции предприятия входит работа специального спасательно-координационного центра в г. Керчь.