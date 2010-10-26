В Германии пройдет "предупредительная забастовка" железнодорожников

08:30, 26 октября 2010
Транспорт/Связь
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Работники железнодорожной отрасли Германии 26 октября проведут предупредительную забастовку. Из-за отсутствия прогресса в переговорах о тарифном соглашении будет отменена часть поездов ближнего и дальнего следования. Об этом сообщает Немецкая волна.

"Следует ожидать значительных перебое в движении поездов по всей стране", - сообщили 25 октября профсоюзы работников железнодорожного транспорта Transnet и GDBA.

Как сообщает агентство dpa, больше других забастовка коснется Баварии, а также Берлина. Менее других пострадают Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Бремен и Мекленбург-Передняя Померания. Акция должна начаться уже в 3 часа ночи и закончиться около полудня. О дальнейших забастовках пока объявлено не было.

Профсоюзы работников железнодорожного транспорта пытаются таким образом добиться прогресса в зашедших в тупик переговорах о едином тарифном соглашении для всей железнодорожной отрасли Германии. В настоящее время заработная плата сотрудников частных железнодорожных перевозчиков нередко составляет лишь 80 процентов от жалования их коллег из Deutsche Bahn. Профсоюзы считают подобную ситуацию неприемлемой.

 

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