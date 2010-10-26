«Укрзализныця» открыла на Прикарпатье реконструированную железнодорожную станцию

В селе Коршев Коломыйского района Ивано-Франковской области была торжественно открыта реконструированная железнодорожная станция.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации, торжества приурочили к 600-летию села и 149-й годовщине Львовской железной дороги. В открытии приняли участие глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и директор Львовской железной дороги Богдан ПИХ.

«Вместе с «Укрзализныцей» мы начинаем отстраивать наш родной край, - отметил М. ВЫШИВАНЮК. – Опыта и желания работать нам не занимать. Результат не заставит себя ждать. Коршев включен в областную программу реконструкции сел “Писанкове Прикарпаття”, которая стартует с 2011 года».

По словам Б.ПИХА, "за два с половиной месяца мы смогли создать все удобства для пассажиров, которые будут пользоваться услугами железной дороги».

В Коршеве полностью восстановлены все сантехнические и электротехнические коммуникации, информационно-справочные системы, путевое хозяйство, отремонтированы пассажирские платформы, обновлено помещение в целом, заменены оконная и дверная конструкции, проведено благоустройство, а установленные компьютеры подсоединены к системе, созданы также чрезвычайно комфортные условия пребывания на вокзале: зал ожидания, кассовый зал.

На реконструкцию станции Коршев «Укрзализныця» израсходовала почти 3 млн. грн.