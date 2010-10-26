Авиакомпания МАУ в зимнем расписании вводит ряд новых направлений

В период зимней навигации (31 октября 2010 г. – 27 марта 2011 г.) авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) предложит своим пассажирам новые возможности для авиапутешествий в Южную Азию, а также расширит спектр предложений в страны Европы, Персидского залива, Центральной Азии и в города Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в частности, в зимнем сезоне 2010-2011 гг. МАУ вводит новые регулярные рейсы в Гоа (Индия), Коломбо (Шри-Ланка), Куала-Лумпур (Малайзия) и Йоханнесбург (ЮАР). Рейсы будут выполняться с посадкой в аэропорту Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Кроме того, в период зимней навигации 2010-2011 гг. МАУ предлагает новые регулярные рейсы: из Киева в Алматы – 2 раза в неделю, из Киева в Женеву – до 4 раз в неделю и из Киева в Тель-Авив – до 5 раз в неделю.

Согласно сообщению, также в зимний сезон возрастет частотность рейсов между Киевом и Тбилиси – до 13 раз в неделю, между Киевом и Абу-Даби – до 7 раз в неделю, между Киевом и Миланом – до 5 раз в неделю.

МАУ будет осуществлять также чартерные рейсы в Пхукет (Таиланд), Тенерифе (Канарские острова), Ллейду (Испания), Эрзерум (Турция), Гренобль (Франция), Акабу (Иордания), Эль-Фуджайру и Рас-эль-Хайм (ОАЭ).

Также чартерные рейсы будут выполняться из регионов. В частности, МАУ начинает выполнение чартерных программ из Луганска в Хургаду и Табу (Египет), из Донецка, Одессы и Харькова в Эрзерум (Турция), из Донецка в Дубаи (ОАЭ), Шарм-эль-Шейх (Египет) и Зальцбург (Австрия).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» соединяет Украину с Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берлином, Франкфуртом, Веной, Цюрихом, Римом, Миланом, Неаполем, Мадридом, Барселоной, Лиссабоном, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Алматы, Женевой, Тель-Авивом, Монастиром, Ниццей, Коломбо, Куала-Лумпуром, Панаджи (Гоа), Копенгагеном, Триполи, Фару, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а также более чем с 3000 других городов мира, выполняя более 450 рейсов в неделю из Киева, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».