На базе Луганского аэропорта планируется создать крупный логистический центр.

Об этом сообщил во время встречи с журналистами губернатор Луганской области Валерий ГОЛЕНКО.

«Под Евро-2012 планируется глобальная реконструкция аэропорта. На строительство взлетно-посадочной полосы необходимо около 200-300 млн. грн. Также нужно расширить перрон», – отметил он.

По словам В.ГОЛЕНКО, появилась идея создать на базе аэропорта крупный логистический центр. Большую часть территории, прилегающей к аэропорту, планируется отвести под современные автоматизированные склады, что позволит значительно увеличить транзитный грузопоток через Луганский аэропорт.

«У нас погода и роза ветров гораздо лучше, чем в Донецке, например. И все грузовые самолеты, которые движутся через нас в Европу и Азию, могут садиться здесь для дозаправки или перегрузки транзитных грузов. Поэтому Луганский аэропорт может стать аэропортом «подскока», – сказал губернатор.

«Кроме того, ведутся переговоры, чтобы на базе нашего аэропорта сделать технический центр совместно с Air France, чтобы у нас проводить регламентные и ремонтные работы их самолетов», – сообщил В.ГОЛЕНКО.

Справка УНИАН. Международный аэропорт Луганск на сегодняшний день принимает 3 тыс. пассажиров в квартал, хотя может принимать в 10 раз больше. Из Луганска отправляются два регулярных ежедневных рейса и еженедельно – чартеры.

По словам заместителя директора аэропорта Александра МИРОШНИКА, после реконструкции покрытия взлетная полоса может принимать практически любые современные самолеты.