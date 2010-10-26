Автоваз намерен закончить год с прибылью

Крупнейший российский автопроизводитель Автоваз ждет более 1 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам в этом году, сообщил вице-президент по финансам Олег Лобанов, сообщает Рейтер.

Чистая прибыль по РСБУ составит за год около 1 миллиарда рублей, а бумажная прибыль "по МСФО будет серьезная", добавил он.

Автоваз отражает в отчете по МСФО доход от оцененных по справедливой стоимости беспроцентных займов своего основного акционера госкорпорации Ростехнологии, которая передала ему в виде ссуды 65 миллиардов рублей из бюджета РФ.

В первом полугодии 2010 года компания получила 5,9 миллиарда рублей "бумажной" прибыли, за счет чего смогла получить чистую прибыль в 3,06 миллиарда.