"Укрзализныця" примет участие в строительстве развязок вокруг ж/д переездов

"Укрзализныця" примет участие в строительстве разноуровневых развязок вокруг железнодорожных переездов в рамках государственной программы по их ликвидации.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК.



«Часть финансирования "Укрзализныця" возьмет на себя через соответствующее кредитование», - отметил М. КОСТЮК.



По его словам, строительство разноуровневых развязок и объездных дорог вокруг ж/д переездов в первую очереддь начнется на направлениях скоростного движения поездов из Киева во Львов, Харьков и Донецк. Здесь же "Укрзализныця" установит новейшие системы видеонаблюдения.



«С помощью камер видеонаблюдения мы будем на добровольных началах максимально содействовать ГАИ в выявлении нарушителей на железнодорожных переездах, хотя это не наша функция», - сказал М. КОСТЮК.



Как сообщал УНИАН, правительство планирует разработать государственную программу с целью обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.



В соответствии с этой программой, на первом этапе государство профинансирует обустройство шлагбаумами всех без исключения переездов через железнодорожные пути. Второй этап реализации программы предусматривает сооружение мостов и путепроводов через железнодорожные пути с целью полной ликвидации всех переездов.



По словам первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, реализация этой программы будет стоить около 2 млрд. грн.