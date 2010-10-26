Во время визита Путина обсудят транзит поездов на Олимпиаду в Сочи через Украину

Во время визита премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Киев планируется обсуждение вопроса транзита поездов на зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК.

«По поручению Президента Украины "УЗ" создает условия, чтобы российские поезда в направлении Сочи на зимнюю Олимпиаду 2014 г. проезжали по территории Украины. Это классический маршрут. Для железных дорог Украины это выгодно. Мы получаем дополнительные доходы, а россияне получают максимально короткий маршрут», - отметил М. КОСТЮК.

По его словам, также во время визита российского премьер-министра будут рассматриваться вопросы упрощения таможенного контроля в поездах на направлении Киев- Москва.

«Мы должны упростить таможенный контроль, чтобы обеспечить «спокойный» проезд пассажиров ночью», - уточнил гендиректор "Укрзализныци".