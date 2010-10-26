В Луганске открыли новую троллейбусную линию

В Луганске 25 октября состоялась торжественная церемония открытия троллейбусной линии до микрорайона Заречный.

«Планы по строительству троллейбусной линии в этот микрорайон существовали еще в 80-х годах прошлого столетия. Сегодня мы их реализовали, - заявил на открытии Луганский городской голова Сергей КРАВЧЕНКО. - Этот микрорайон самый молодой и один из самых больших в нашем городе, поэтому появление здесь социального транспорта было одной из главных задач для Луганского городского совета. Сегодня у нас есть планы по дальнейшему развитию электротранспорта в городе. Это, прежде всего, закупка новых троллейбусов, чтобы они ходили по маршрутам с интервалом не более 10 минут. Продление этой новой линии через объездную дорогу до улицы Оборонная. Мы хотим построить троллейбусную ветку до 3-й детской больницы в квартале Якира. И самое главное - закольцевать все троллейбусные ветки на эстакаде возле ЖД-вокзала. Кроме того, мы сейчас ведем работу и ищем варианты покупки автобусов для создания городского автобусного парка. Все это позволит нам охватить коммунальным общественным транспортом весь город, создать комфортные условия для передвижения наших горожан».

Чтобы проложить новую троллейбусную линию, и закупить 10 новых троллейбусов, из городского бюджета в течение 2,5 лет было выделено более 20 млн.

На торжественном открытии новой троллейбусной линии присутствовал народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ. Он подтвердил, что уже закуплено 10 троллейбусов, из которых 5-ть - находятся на линии, еще 5-ть – должны прийти в ближайшее е время. Он также сообщил, что за 4 года в городе закуплено 11тыс.200 мусорных контейнеров, починено более 600 лифтов, а в целом за последние месяцы в Луганскую область поступило около 160 млн. грн. бюджетных средств.