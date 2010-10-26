Количество абонентов сотовой связи в мире выросло до 5,1 млрд. абонентов

На текущий момент в мире насчитывается свыше 5,1 млрд абонентов сотовой связи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Ericsson (Швеция).

По данным компании, глобальное проникновение мобильной связи составляет на сегодняшний день 74% (от общего числа населения планеты).

В третьем квартале этого года рост числа пользователей мобильной связи составил около 176 млн. Более половины новых подключений были осуществлены в Индии и Китае, где пользователями мобильной связи стали 29 млн. и 55 млн. человек, соответственно.

Ericsson отмечает, развитие сетей третьего поколения (WCDMA) в третьем квартале активно продолжилось. На текущий момент в зоне покрытия сетей WCDMA проживает около 35% населения Земли. Практически все эти сети уже сегодня функционируют с поддержкой технологии HSPA. Доля пользователей HSPA среди всех абонентов мобильной связи достигла в третьем квартале 6%, тогда как годом ранее составляла лишь 4%.

Наблюдения Ericsson за действующими сотовыми сетями показывают, что мобильный трафик данных более чем удвоился в промежутке между третьим кварталом 2009 года и третьим кварталом 2010 года. Согласно прогнозам экспертов, мобильный трафик данных в ближайшие несколько лет будет удваиваться в объеме практически ежегодно, в первую очередь, благодаря росту проникновения смартфонов, планшетов и нетбуков.

Звонки и передача голоса по-прежнему остаются ключевым источником доходов мобильных операторов, хотя передача данных приобретает все большее значение – по мере того, как пользователи все чаще обращаются к мобильному доступу в Интернет. В мировом масштабе доходы от передачи данных (включая SMS) сейчас формируют почти 30% общей выручки сотовых операторов, годом ранее – лишь 26%.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи.

В Украине компания поставляла решения для компании «Киевстар», УРС, «Астелит» и др. Ericsson работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек. В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл. США. Компания основана в 1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Ericsson котируются на OMX NASDAQ, Стокгольмской фондовой бирже и американской бирже NASDAQ.