Минтранссвязи улучшит взаимодействие между наземными службами, регулирующими движение судов

Специалистаы Министерства транспорта и связи усовершенствуют систему взаимодействия между центрами регулирования движения судов, что позволит центрам подстраховывать работу друг друга в случае выхода из строя оборудования или других чрезвычайных происшествий и уменьшит воздействие человеческого фактора на безопасность судоходства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующее поручение Министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО дал Государственной администрации морского и речного транспорта (Укрморечфлот).

Усовершенствовать планируется работу центров регулирования движения судов Бугско-Днепровско-Лиманского и Херсонского морских каналов, Дунайского, Черноморского и Азовского регионов и Керченского пролива.

«Улучшение процесса управления движением судов позволит усилить безопасность судоходства и улучшить работу наземных служб», - отметил Главный государственный инспектор по безопасности судоходства Илья ТИХОНОВ.

Кроме того, министр поручил до конца года выполнить требования рекомендации Международной ассоциации маячных служб (IALA) относительно требований к эксплуатационным и техническим характеристикам оборудования.