На Черниговщине за 9 месяцев услугами транспорта воспользовались 93 млн. пассажиров

В Черниговской области в январе-сентябре услугами пассажирского транспорта воспользовались 93 млн. пассажиров, выполнен пассажирооборот в объеме 766,9 млн. пасс./км, что составляет, соответственно, 97,2% и 96,9% объемов января-сентября 2009 г.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевез 64,1 млн. пассажиров (97,6% к уровню января–сентября 2009 г.). Объем выполненного пассажирооборота составил 636,4 млн. пасс./км (97%). Доля пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на собственном автотранспорте, составляла 27,9% общего объема, пассажирооборота – 37,5%. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 26,2%. Нарастили объемы пассажирских перевозок и пассажирооборота предприятия г. Чернигова и пяти районов области.

Автотранспорт областного центра выполнил 74,9% общего объема пассажирских перевозок и 58,5% пассажирооборота. Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 3,7%, в том числе с платным проездом – на 9,3%.