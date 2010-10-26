«Укравтодор» направит 3,5 млрд. грн. кредитных средств на завершение объектов 2008-2009 годов.

Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

По его словам, кредиты планируется взять в ближайшее время у международных банков, с которыми ведутся переговоры.

«Перечень объектов находится на рассмотрении Кабмина, прошел согласование в министерствах – это, в первую очередь, те объекты, которые не достроили в 2008-2009 годах. Это завершение по Сумской области дороги Кипти-Глухов-Бачевск, это объездная дорога вокруг Харькова, которая хоть и завершается, но пока что за средства подрядчиков, которые брали кредиты и строили; это обход Донецка, обход Луганска», - сказал Е.ПРУСЕНКО.

По его словам, в целом запланировано отремонтировать свыше 700 км за эти средства.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО также заявлял, что Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует привлечь 3,5 млрд. грн. для строительства незавершенных развязок.

«Мы планируем привлечь средства в ближайшее время, даже до 1 ноября», - сказал К.ЕФИМЕНКО. По его словам, первоочередными проектами, которые будут финансироваться из привлеченных средств, будет завершение строительства Жулянского путепровода и дороги Киев-Ковель-Ягодин.