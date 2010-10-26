Министры транспорта Украины и РФ обсудили проект моста через Керченский пролив

Сегодня в ходе 8-го заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества РФ и Украины министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН обсудили вопрос строительства моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам К.ЕФИМЕНКО, стоимость моста будет зависеть от того, будет ли он автомобильным или железнодорожным, или совмещенным.

«Для того, чтобы определить стоимость, необходимо, чтобы поработали проектные институты. И на стадии разработки ТЭО сформировали данное решение. Оно будет зависеть от того, будет ли это автомобильный мост, железнодорожный или совмещенный мост. Такие специалисты есть и в Украине, также сильна мостостроительная отрасль и в РФ », - отметил он.

По словам министра, переговоры относительно строительства будут продолжаться.

«Принято решение, что мы двигаемся в данном направлении, сейчас нам необходимо определить финансовое учреждение, которое профинансирует разработку ТЭО», - отметил министр.

По его словам, пока что проектный институт не выбирался, поскольку при его выборе будет учитываться также и мнение финансового учреждения, которое будет выделять средства под этот проект.

«Мы рассматриваем вопрос относительно того, чтобы этот мост был платным со временем», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

В свою очередь, И.ЛЕВИТИН отметил, что в России есть хорошие специалисты по мостостроению.

«Мы считаем, что здесь должна быть отдельная специализированная компания, которая станет инвестором, у нас пока не выбран инвестор, и нет источника для этого финансирования. У нас есть совместное предложение, которое мы завтра доложим председателям правительств – то, как мы видим нашу дальнейшую работу», - отметил И.ЛЕВИТИН.

По его словам, подкомиссия отработала все вопросы, однако окончательное слово остается за инвестором.