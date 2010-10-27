У КВЗ в 2011 г закупят 50 пассажирских вагонов за 400 млн. грн.

На закупку 50 пассажирских вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг. Полтавской обл.) в 2011 году планируется направить 400 млн. грн.

Об этом журналистам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Евгений ХВОРОСТ.

«Нам стало известно, что в следующем году планируется потратить около 400 млн грн на покупку у нашего предприятия 50 пассажирских вагонов. Однако это не большой заказ… Наши мощности рассчитаны на выпуск 100-150 вагонов социального назначения в год», -сказал Е.ХВОРОСТ.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.