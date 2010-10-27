Канада инвестирует 350 млн. дол. в украинский спутник к Евро-2012

Канада планирует инвестировать 350 млн. канадских долларов в создание первого украинского спутника, который будет обслуживать все телекоммуникационные проекты во время Евро-2012.

Как сообщает РАР, об этом сказал посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ во время своего пребывания во Львове вместе с канадским премьер-министром.

По данным агентства, создание спутника должно стать одной из частей украинско-канадского проекта, направленного на мирное освоение космоса.

„Ми благодарны канадским партнерам за реализацию такого важного проекта. Канада инвестирует серьезные средства, более 350 млн. канадских долларов, на строительство первого украинского спутника”, - сказал И.ОСТАШ.