Приднепровская железная дорога открыла движение на модернизированном участке Симферополь-Севастополь

Приднепровская железная дорога сегодня торжественно открыла движение на модернизированном участке Симферополь-Севастополь

Время проезда электропоездов на маршруте уменьшится на 40 минут до 1 часа 40 минут за счёт модернизации колеи. Отремонтировано свыше 70 км дороги.

Реконструкция, в которой были задействованы более 1,5 тысяч человек, началась в июне. Стоимость проекта составила свыше 150 млн. грн.

«Мы потратили 150 миллионов гривен для подготовки строительной площадки под пригородный вокзал и реконструкцию направления Симферополь-Севастополь», - сказал гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

В Симферополе презентован новый электропоезд повышенной комфортности ЭПЛ-2Т-32, который получил название «Крым - жемчужина Украины». Кроме того, железнодорожники отремонтировали 3 электрички ЭР-1. Все они будут курсировать по расписанию вместе с другими пригородными поездами.

«Мы решили ряд стратегических задач. Кроме того, что мы поставили комфортабельные электропоезда на участок Симферополь-Севастополь, время в пути снижено с 2 часов 20 минут до 1 часа 40 минут, а один поезд будет в ходу 1 час 30 минут, мы серьезно развили инфраструктуру станции «Симферополь» - на годы вперед у нее появилась возможность для приема как пассажирских, так и пригородных поездов, мы значительно улучшили условия для технической подготовки пассажирских поездов, электропоездов пригородного сообщения», - сообщил начальник Приднепровской железной дороги Александр МОМОТ.

Стоимость проезда в электричке «Симферополь-Севастополь» не изменится.

«На сегодняшний день цена будет стабильной», - сказал М.КОСТЮК.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ назвал реконструкцию участка «знаковым событием» для региона.

В.ДЖАРТЫ также выразил надежду, что через год в Симферополе будет построен пригородный вокзал.