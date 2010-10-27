ГАИ с 1 ноября начнет штрафовать водителей мопедов за отсутствие прав

Госавтоинспекция с 1 ноября начнет штрафовать водителей мопедов, которые не имеют прав на транспортное средство и документов о его регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во время прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине» заявил начальник Государственного Департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВЫЙ.

«Закон этого требует. Если мы ввели регистрацию транспортного средства и получение владельцем удостоверения водителя категории А1, штрафные санкции за отсутствие будут такие же, как и при отсутствии прав на другие транспортные средства», - сказал начальник ГАИ.

При этом он напомнил, что 1 ноября заканчивается так называемая упрощенная система регистрации мопедов, когда его владелец мог поставить на учет в ГАИ транспортное средство, обратившись в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением.

После этой даты мопеды будут ставиться на учет на общих условиях, как это делается для владельцев мотоциклов и автомобилей.