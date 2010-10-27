Украина предоставит 20-40% скидки на причальный сбор при транзите венесуэльской нефти

Украина предоставит скидку в размере 20-40% на причальный сбор при транзите венесуэльской нефти в Республику Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что соответствующая договоренность уже достигнута между странами. «Скидка 20-40% на причальный сбор, который сейчас составляет 2,1 доллара. Скидка будет в зависимости от объема», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

При этом он отметил, что тариф на перевозку нефти по железной дороге остался неизменным – 0,27 доллара за 10 т/км.

«По железной дороге одинаковая ставка с Беларусью – 0,27 доллара за 10 тонно-километров», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 октября т.г. первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина сделала скидку на портовые сборы и железнодорожный тариф для транзита венесуэльской нефти в Беларусь. На уточняющий вопрос, в каком объеме были сделаны скидки, он ответил, что скидка на железнодорожный тариф сделана в размере около 20%.

Справка УНИАН. Согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Согласно двустороннему правительственному соглашению о мерах по развитию сотрудничества относительно транспортировки нефти в Беларусь по территории Украины, подписанному 13 июля т.г., Беларусь обязалась поставить на свои НПЗ через территорию Украины в текущем году 4 млн. тонн нефти, в 2011 г. – 10 млн. тонн.

Тариф на транзит нефти через территорию Украины по железной дороге, согласно документу, составляет 0,27 долл. за 10 тонно-километров.