Сегодня будет подписано соглашение между ОАК и «Антонов» о создании СП

Сегодня в Киеве будет подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном “Антонов”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

«Сегодня будет подписано соглашение о создании совместного предприятия между концерном "Антонов" и ОАК», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что после подписания соглашения будет согласовываться устав, а также капитал совместного предприятия.

Напомним, сегодня в Киеве под председательством премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА проходит седьмое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.