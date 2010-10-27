В Чернигове презентован белорусский троллейбус

В Чернигове прошли демонстрационные испытания троллейбуса модели 321, аналоги которого будут производиться на совместном украинско-белорусском предприятии.

Как сообщает корреспондент УНИАН, первыми пассажирами белорусского троллейбуса, вышедшего в экспериментальном режиме на черниговский маршрут, стали глава Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, председатель правления ЗАО "Черниговский автозавод" Валерий КУПЦОВ, руководитель корпорации "Эталон" Владимир БУТКО и местные журналисты.

Во время общения с прессой В. ХОМЕНКО подчеркнул, что производство троллейбусов в Чернигове будет способствовать решению транспортных проблем города и обязательно ускорит обновление подвижного состава Черниговского троллейбусного управления.

"Считаю, то, что новые троллейбусы будут собираться именно в Чернигове, добрым знаком и важным шагом к созданию новых рабочих мест и поступлений в местный бюджет. Впереди у предприятия очень важная работа и много, я надеюсь, заказов, особенно в контексте Евро-2012, ведь у 4 украинских городов, принимающих чемпионат Европы по футболу, есть значительная потребность в троллейбусах", - подчеркнул руководитель области.

По информации В.КУПЦОВА, сейчас на автозаводе готовятся две площадки, на которых начнется сборка троллейбусов. До конца года планируется собрать три машины и начать сертификацию черниговского троллейбуса в Украине. "В конце июня должны начать серийное производство", - сказал директор предприятия.

Напомгним, ЗАО "Черниговский автозавод" и ОАО "Белкомунмаш" (Республика Беларусь) подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий поэтапный план развития производства троллейбусов на площадях автозавода в Чернигове. Конечной целью проекта является выпуск 25-30 троллейбусов ежемесячно с долей не меньше 51% узлов и комплектующих отечественного производства. На ЗАО "Черниговский автозавод" будет создано до 400 новых рабочих мест.

По предварительным расчетам, стоимость черниговских троллейбусов будет на 30% ниже аналогичных моделей украинского производства.